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Aktüel GÜNCELLEME - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Yangın, deltadaki Galeriç Ormanı'na sıçradı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:21:51 -
GÜNCELLEME - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na (subasar orman) da sıçradı.

Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken jandarma ekipleri de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklıkkırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Galeriç Ormanı'nda 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı biliniyor.

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