GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin Kırşehir'de yaşadıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sev edildi.
Zanlılardan H.B.İ.A, H.A.N.N, H.A.N.N. ve I.M.A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılıktan serbest bırakıldı.