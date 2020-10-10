GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli serbest bırakıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 zanlı serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö. ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıkça salıverildi.

Kent merkezinde 7-8 Ekim tarihlerinde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuş, 7'si yaşamını yitirmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U, dün çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklanmıştı.



Şüphelilerden Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö'nün de oğlu olduğu öğrenilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak içki ve çeşitli markalarda cinsel uyarıcı ürün ele geçirmişti.

Öte yandan, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.