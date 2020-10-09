GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişi öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si öldü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan H.V, M.Ö, A.B, Y.M, İ.Y, C.D. ve Ü.G. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7-8 Ekim'de 8 vatandaşın intikal ettirildiği ve 7'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili yapılan ilk araştırmada şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir."

Öte yandan, şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö'nün de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü, Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu öğrenildi.