GÜNCELLEME - Kırıkkale'de bir mahallede "gaz kokusu" paniği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Yenimahalle sakinleri, gaz kokusu nedeniyle evlerini tahliye ederek sokak ve caddelere çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve KIRGAZ ekipleri sevk edildi.



İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucu sızıntı veya gaz kaçağı olmadığını belirledi. Bu sırada kokudan rahatsızlanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kokunun mahalleden geçen bir LPG tankerinden kaynaklandığını tahmin eden ekipler, aracı bulmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, gazetecilere, "Kokuyu hissedince dışarı çıktık. Mahallelinin hepsi ayakta şu anda. AFAD'ı aradık, ekiplerinin gezdiğini söylediler. Polis de geziyormuş. Şu anda herkes kokuyu alıyor. Evin içerisine daha yoğun geliyor." diye konuştu.

Nail Aldemir de "Koku gaz kokusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisi aradık. Ekiplerin incelemesinde bir şey çıkmadı ama şu anda koku var." dedi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece yaklaşık iki saat boyunca şehrin belirli noktalarında yoğun bir gaz kokusu olduğu yönünde şikayet ve ihbar geldiği belirtildi.

Bahse konu yerlerde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye, KIRGAZ ve ilgili diğer birimlerce alan taraması yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ölçüm ve taramalarda gaz kaçağı gibi tehlike arz edecek bir hususa rastlanmamış, oksijen değerleri normal seviyede bulunmuştur. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek bir olumsuzluk bulunmamakta olup, çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.