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Aktüel GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Şeyhömer köyü muhtarı Satılmış Teke: - "Köyümüze yaklaşık 300 metre kaldı. Yangın devam ediyor. Köylüler, orman işçileri müdahale ediyor" KÖY MUHTARININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:53:58 -
GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Şeyhömer köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre il ve ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Şeyhömer köyü muhtarı Satılmış Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi köy sakinlerinin yaptığını söyledi.

Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdiklerini anlatan Teke, "Bir vatandaşın fındık bahçesinden çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık 100-150 dönüm alana yangının zarar verdiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yangının köye sıçramaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Teke, "Köyümüze yaklaşık 300 metre kaldı. Yangın devam ediyor. Köylüler, orman işçileri müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.


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