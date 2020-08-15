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GÜNCELLEME - Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına ara verildi

AFAD, jandarma, itfaiye, JAK ve sağlık ekiplerce başlatılan çalışmalarına ara verildi - ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLMESİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:05:44 -
GÜNCELLEME - Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına ara verildi

KARS (AA) - Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmasına ara verildi.

Cumhuriyet Köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Ömercan Dalga (16) ile Ozan Gündüz (14) serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark eden gruptakiler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocukların bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

AFAD ekipleri, çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği "Eros", "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kars Çayında arama yapılması için bölgeye Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Piknik yapan çocuklardan Serhat Çilkasit, arkadaşlarını uyarmalarına rağmen çayın derin alanlarına doğru ilerlediklerini ifade ederek, "Suyun bu kısmına girdiler, ben yapma yapma dedim, şakalaşıyorlardı, suyun şu kısımlarına kadar geldiler, buralarda durdular en son biraz bağırdım sonra benle Kadir yola doğru çıktık, bazılarını çağırdık, gelip onlarda polise haber verdiler, en son birinin kafasını ileride gördüm ondan sonra daha hiç göremedim." dedi.

Suda kaybolan Ömercan Dalga'nın kardeşi Kadir Dalga da suda şakalaştıklarını belirterek, "Ben orada yemeği pişiriyordum. Serhat, Ömer bir de Ozan Suya girdiler, Serhat fazla ileri gitmedi, Ömer, Ozan'ı oraya kadar götürdü, şakalaşıyorlardı. Ozan derinliğe doğru gitti, Ömer de arkasından koştu ikisi birlikte girdi Ömer'i hiç görmedim, sonra Ozan kafasını çıkardı ağzına falan su geliyordu sonra da görünmediler. " diye konuştu.

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