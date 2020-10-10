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Aktüel GÜNCELLEME - Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:32:18 -
GÜNCELLEME - Karaman'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yalçın Taş (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı'nda, Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı midibüsle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Taş ve beraberindeki Emine Şahin (21) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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