GÜNCELLEME - Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde Mehmet Y. (20) ile M.Y. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, yanındaki silahla Mehmet Y'ye ateş etti.



Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mehmet Y, buradaki ilk müdahalesinin ardından AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Durumu haber alarak hastane önüne gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirdi.



Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Arbede sırasında aldığı darbelerle yaralanan şüpheli M.Y. ile kavgaya sonradan müdahil olan ve aldığı darbelerle yaralanan H.Y. de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastane önünde karşılaşan iki ailenin yakınları arasında çıkan arbede ise polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.