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Aktüel GÜNCELLEME - Karabük'te dördüncü kattan düşen kadın öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Karabük'te dördüncü kattan düşen kadın öldü

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:32:34 -
GÜNCELLEME - Karabük'te dördüncü kattan düşen kadın öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım (38), pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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