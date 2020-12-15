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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

RÖPORTAJ ve DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:34:58 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U, çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.U'yu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlıya, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce eşeğe yaptığı eylemleri nedeniyle 947 lira para cezası uygulandı.

- Eşek sağlık taramasından geçirilecek

Elbistan Belediyesi ekiplerince şehir merkezine getirilen eşeğin sağlık taramasının geçirileceği, tedavisinin ardından İzmir'deki bir çiftliğe gönderileceği öğrenildi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin bu tür görüntülerle gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

İşkenceye maruz kalan eşeği şehir merkezine getirdiklerini belirten Gürbüz, "Burada tedavisini gerçekleştirip bundan sonraki yaşamını sürdüreceği çiftliğe göndereceğiz. Bu bizim için son derece önemli. Şehrimizin buna benzer bir olayla anılması bizi gerçekten çok üzdü. Bu tür olayların tekrarlanmamasını diliyorum. Eşek İzmir'e gönderilecek, İzmir'deki bir çiftlikte tedavisine devam edilecek." dedi.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) Başkanı Şükriye Karagenç de görüntüleri izlediğinde üzüldüğünü aktararak, "Eşek burada geçici bir süre koruma altına alındıktan sonra İzmir'deki bir çiftliğe gönderilecek. Hem işkence edenin hem de görüntüyü çekenin aynı şeyleri yaşamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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