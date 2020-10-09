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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı

Geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı - Denize atladığı belirtilen kaptan için arama çalışması başlatıldı - TEKNENİN KIYIYA ÇEKİLMESİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:54:37 -
GÜNCELLEME - İzmir'de tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık Limanı'ndan gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından 130 düzensiz sığınmacıyı alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.

Teknede bulunan aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan, Somali, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 sığınmacı, işlemlerinin yapılması için Seferihisar Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi.

Sığınmacıların sağlık kontrollerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında işlemleri yapıldı.

Sahil güvenlik personeli, komutanlık bahçesinde bulunan sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yaptı, çocuklarla ilgilendi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Teknedekilerin ifadesi doğrultusunda kaçmak amacıyla denize atladığı öne sürülen kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

- Motor dışındaki ekipmanlar sökülmüş

Teos Marina'ya demirlenen teknenin balık çiftliklerinde kullanıldığı, sığınmacıların geçişi için 3 gün önce Seferihisar'ın Sığacık Limanı'na getirildiği öğrenildi.

Teknenin makina bölümünde motor dışındaki ekipmanların söküldüğü, sığınmacıların oturmaları için tabureler yerleştirildiği görüldü.

Teknenin kaptan köşkünde piknik tüpü ve gıda maddeleri ile deposunda da çok sayıda su şişesi ile can yeleği bulundu.

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