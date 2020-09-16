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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:12:55 -
GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hilal Mahallesi 1237 Sokak'ta Hasan S. (29), 35 APK 411 plakalı otomobilinden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı.

Sabri A. ve Ajnan Uslular'ın tabancayla karşılık verdiği olayda, Ajnan Uslular, Metin A, Hasan S. ve Sabri A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'yı da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Uslular, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarafların yakınlarının hastane önüne gelmesi nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alındı.

- 5 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karıştıkları saptanan 5 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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