GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan 6'sı hayatını kaybetti
İKİ KİŞİNİN DAHA HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 6'sı yaşamını yitirdi.
Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.
Yoğun bakımda tedavileri devam eden 2 hastanın daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Cenazeler otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.