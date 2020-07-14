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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:38:27 -
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

1 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 dekarlık bir alanda hasar oluştuğu öğrenildi.

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