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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını çıktı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:58:02 -
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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