GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını çıktı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.