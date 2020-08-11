GÜNCELLEME - İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü
CENAZE TÖRENİ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Anıl Yılmaz'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada yaralanan Yılmaz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kiraz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Binası'nın bahçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Umurcalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Baba İbrahim Yılmaz, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.