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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Operasyonda gözaltı kararı verilen 48'i muvazzaf 66 kişiden 53'ü gözaltına alındı GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-15 08:56:34 -
GÜNCELLEME - İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 48'i muvazzaf 66 kişiden 53'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

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