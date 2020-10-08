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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

İstanbul Valiliği: - "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olacağı bekleniyor" İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:58:42 -
GÜNCELLEME - İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı kentin bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Bazı noktalarda yolda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. Kadıköy'de yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle T3 Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler geçici bir süre yapılamadı.

Sağanak nedeniyle Eyüpsultan'daki teleferik hatları da olumsuz etkilendi. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.

Trafik yoğunluğunun saat 19.45 itibariyle yüzde 53 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

- İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahminine yer verildi

Havanın, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu yer yer gök gürültülü sağanağın devam edeceği aktarılan açıklamada, cumartesi günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağışlı geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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