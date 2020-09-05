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Aktüel GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:41:37 -
GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Darıderesi köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 60 personelle müdahale edildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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