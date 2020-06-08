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GÜNCELLEME - İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen teröristlerden çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik malzeme ele geçirildi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:58:15 -
GÜNCELLEME - İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/IĞDIR (AA) Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, Türkiye-İran sınırında bulunan Küçük Ağrı Dağı yakınlarında düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin eylem hazırlığı içinde oldukları, İran sınırından geçip bölgede eylem yapmayı planladıkları anlaşıldı.

Teröristlerin üstlerinde 2 M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat, 1 RPG-7 roketatar, 4 roketatar sevk fişeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 2 telsiz, 1 cep bilgisayarı, 1 tablet bilgisayar, 1 şemsiye, 1 yağmurluk, 1 el dürbünü, 1 aksiyon kamerası ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

Ayrıca, teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için termal kıyafet de taşıdıkları belirlendi.

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