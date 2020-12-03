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Aktüel GÜNCELLEME - İngiltere'de atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - İngiltere'de atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'UN AÇIKLAMASI VE ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:08:38 -
GÜNCELLEME - İngiltere'de atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avon Yangın ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, Avonmouth Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Merkezi'nde öğle saatlerinde büyük bir patlama olduğu ihbarının alındığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avonmouth'da meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Kalbimiz ölenler ve aileleriyle birlikte. Olay yerine gelen acil servislere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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