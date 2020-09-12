GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterle havadan müdahale çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Helikopter, arazöz, su tankı, iş makineleri ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.