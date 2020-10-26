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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da patlama meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da patlama meydana geldi

Valilik: - "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:50:04 -
GÜNCELLEME - Hatay'da patlama meydana geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

- "Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

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