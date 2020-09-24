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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bölgede 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:26:54 -
GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen şüpheli Fatih M, gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yangının saat 13.00 sıralarında Hacıahmetli Mahallesi Meryem Ana mevkisindeki ormanlık alanda çıktığı anımsatılarak, "8 ayrı noktada meydana gelen orman yangınına müdahale esnasında Arsuz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personel tarafından yangını çıkaran şahıs fark edilerek yakalanmış ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesine olay yerinde teslim edilmiştir. Şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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