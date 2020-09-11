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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

HAVADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:17:18 -
GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.

Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Havadan yapılan müdahaleye havanın kararması nedeniyle ara verilirken, karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.


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