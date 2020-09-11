GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
HAVADAN MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi.
Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Havadan yapılan müdahaleye havanın kararması nedeniyle ara verilirken, karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.