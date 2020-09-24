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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:13:13 -
GÜNCELLEME - Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde bir müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bostancık Mahallesi'ndeki bir müzikholün önüne gelen kişi veya kişiler, iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İpek Harbelioğlu (23), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda yaşamını yitiren Harbelioğlu'nun cenazesi, özel bir hastanenin morgundaki işlemlerin ardından alınarak Armutlu Mahallesi'ne getirildi.

Tabutunun üzerine gelinlik konulan Harbelioğlu'nun naaşı, cenaze namazının ardından Değirmenyolu Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.


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