GÜNCELLEME - Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı serbest bırakıldı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün Kovid-19 tanısı konan kişiyi evinden almaya giden hasta nakil aracının şoförünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Kovid-19 hastasını evinden almak için Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken kendisine yol vermeyen otomobilin sürücüsü Davut D. ile tartıştıktan sonra darbedildiğini öne süren Kırıkhan Belediyesine ait hasta nakil aracının şoförü Mustafa Başbay'ın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirledikleri Davut D'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.