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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da 10 suçtan aranan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da 10 suçtan aranan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:34:50 -
GÜNCELLEME - Hatay'da 10 suçtan aranan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 suçtan aranan ve Antalya'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "silahla yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme ve tehdit" gibi 10 suçtan aranan B.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Antalya'da olduğu belirlenen B.Y, saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.

B.Y. İskenderun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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