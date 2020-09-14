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Aktüel GÜNCELLEME - Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor - Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin: - "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok" YANGININ KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:16:02 -
GÜNCELLEME - Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçenin Yıldızköy mevkisindeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen yangına Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Gökçeada İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabaha doğru kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi." dedi.


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