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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklandı - Gözaltındaki 16 kişi daha adliyeye sevk edildi ZANLILARIN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:15:59 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 18 zanlının da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı daha adliyeye sevk edildi.

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