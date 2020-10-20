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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

YARALILARDAN İKİSİNİN YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:02:02 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Ela Nur Soysal (6) ile Zeynep Azra Soysal (8) itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kara ile Zeynep Azra Soysal yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Ela Nur Soysal'ın ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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