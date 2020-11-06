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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık şebekesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık şebekesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:54:24 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık şebekesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki hırsızlıkların faillerini yakalamak için özel ekip kurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu ve organize şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Kent genelinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 5 kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş tabanca, 25 gram uyuşturucu, 200 kilogram yakılmış bakır kablo, 1 kamyonet ve çalıntı olduğu belirlenen 423 ev eşyası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



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