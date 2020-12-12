GÜNCELLEME - Fransa'da güvenlik yasa tasarısıyla artan İslamofobi protesto edildi

PARİS (AA) - Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile ülkede artan İslamofobi protesto edildi.

Ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken polisin gazeteciler ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.

Paris'teki Chatelet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Protestocular, güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı da protesto edildi.

Republique Meydanı'na yürüyen eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler, bir motosikleti ateşe verdi. Polis, meydanda göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Eylemde polisin müdahalesi sonucu bir kişi yüzünden yaralandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, başkentteki gösteride 142 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke çapındaki eylemlere 26 bin 417 kişi katıldı. Geçen haftaki gösterilerde 57 binden fazla kişi yer aldı.

Paris'teki gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa genelinde güvenlik yasa tasarısına ve artan İslamofobiye karşı 85 eylem düzenlendi.



Lyon kentinde güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Basın kuruluşları, insan hakları örgütleri ve sendikalardan oluşan "Genel Güvenlik Yasasına Hayır" Kolektifi, göstericilerin protestolarda hayatları tehlikede olduğu gerekçesiyle Paris'te eylem yapmama çağrısında bulunmuştu. Kolektif, Paris'in dışındaki şehirlerde yeniden gösterilerin düzenlenmesini istemişti.

Başkentte bugünkü gösteri, farklı kuruluşların çağrısıyla yapıldı. Güvenlik yasa tasarısına karşı geçen haftalarda geniş çaplı gösteriler düzenlenmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı.

- "İktidarın meşruiyeti kalmadı"

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Isabelle Audevard, güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetini protesto ettiğini söyledi.

"Fransa'da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil." diyen Audevard, güvenlik yasa tasarısının Fransızların haklarını aramasını engellediğini belirtti. Audevard, "Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı." ifadesini kullandı.

Fransız siyasetçilerin ülkede ihtilal olmasından endişe duyduğunu dile getiren Audevard, "Giderek sertleşen baskı ortaya koyuyorlar. Sarı yeleklilerin gösterilerinde eylemcilere şiddet uygulanıyordu." dedi.

- Tartışmalı yasa tasarısı

Ulusal Mecliste kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kameralarının insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkede polislerin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

- "Ayrılıkçı" yasa tasarısı

"İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve adı "Cumhuriyet değerlerini güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarısı, camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Bakanlar Kurulunda bu hafta onaylanan tasarı, Ulusal Mecliste görüşülecek.