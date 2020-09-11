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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 gözaltı kararı
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 gözaltı kararı

Ankara merkezli 7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda gözaltı kararı verilen 60 zanlıdan 47'si yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:40:43 -
GÜNCELLEME - FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen 60 zanlıdan 47'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturmalarında itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve ulaşılan diğer deliller sonucu, darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği veya yöneticiliğinden işlem gören örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında soruşturmaları FETÖ lehine yönlendirmek suretiyle faaliyetlere katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine rağmen bu faaliyetlerini sürdüren 60 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 7 ilde, 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hakim ve 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezununun yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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