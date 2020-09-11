GÜNCELLEME - ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulmak istendi. Ancak Bayar, duruşmaya katılmayacağını beyan etti.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan ise salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Saadet Aylin Yağan ise beraatini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığın hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum. Biz Volkan ile boşandık, zaten fiili olarak da ayrı yaşıyorduk. Volkan ile aramızdaki mesajlaşmalar, azmettirmeye ilişkin değildir, benim silahtan haberim yoktu. Maktullerle aramda herhangi bir husumet yoktur. Olaydan sonra Volkan ile aramızda kaydedilmiş olan telefon görüşmeleri içeriği itibariyle de ona azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermemektedir. Hakkımdaki suçlamalardan beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, sanıklardan Volkan Bayar için "tasarlayarak kasten öldürme" Saadet Aylin Yağan hakkında da "azmettirme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara vererek sanıklar hakkındaki cezaları açıkladı.

Mahkeme heyeti, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle Volkan Bayar'ı 4 kez "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Bayar'a Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan da 3 yıl hapis ile 5 bin lira adli para cezası verilmesine hükmedildi. Mahkeme heyeti, cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Yağan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Öldürülen akademisyenlerin aileleri, mahkeme heyetinin Yağan hakkında verdiği beraat kararına tepki gösterdi.

- Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan boşandığı eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar tutuklanmış, Yağan ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.