GÜNCELLEME - Erzurum'daki kadın cinayeti zanlısı tutuklandı
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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan Melek Bulut'un (73) önceki gece evinde boğazı kesilmiş bulunmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli Mustafa Kuvvetli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesine götürüldü.
TOKİ konutlarındaki müteahhit firmada tamirat ve tesisat işleri yaptığı belirlenen şüphelinin, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, tamirat için gittiği evde tartıştığı Bulut'u kendisine hakarette bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.
Mustafa Kuvvetli, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.