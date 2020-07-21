  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlıya "konutunu terk etmeme" cezası

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:45:21 -
GÜNCELLEME - Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlıya "konutunu terk etmeme" cezası

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tartıştığı kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen kişi, "konutunu terk etmeme" koşulu koyularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin kız arkadaşı K.T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.

Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan V.B, cumhuriyet savcısına verilen ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemece V.B, "konutunu terk etmeme" koşulu koyularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda mağdur K.T'nin şüpheli V.B'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı