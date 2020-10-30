GÜNCELLEME - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan deprem bölgesine 55 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'e AFAD ve belediye görevlilerinden oluşan 55 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi.

Depremin ardından Erzincan ve Ağrı'dan gelen AFAD ekipleri Erzurum'da toplandı.

Erzurum'da dahil olan personelle 40 kişiye ulaşan ekip, Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e gitti.

Ekip, depremde yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 15 kişilik arama ve kurtarma ekibinin aynı uçakla deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları kaydetti:

"Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere özel arama ve kurtarma ekibimizi İzmir'e gönderdik. 50 bin kişi kapasiteli mutfak tırımız da şu an hazır ve beklemede. İzmirli kardeşlerimize yardım için 7/24 daima hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum."