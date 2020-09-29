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Aktüel GÜNCELLEME - Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 12'e yükseldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 12'e yükseldi

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:22:06 -
GÜNCELLEME - Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 12'e yükseldi

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 66 konut ve 8 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

Olaylarla ilgili savcılık çalışanlarının savaş ortamında mümkün olan soruşturmayı yürüttüğü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

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