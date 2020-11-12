  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME - Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsünde çantasındaki ekmeğin arasında uyuşturucu bulunan Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:01:52 -
GÜNCELLEME - Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, çantada bulunan ekmeğin içerisinde 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında, Diyarbakır'dan İzmir'e yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında arama yapan uyuşturucu köpeği "Çevik"in tepki vermesi üzerine çantayı açan ekipler, ekmeğin arasında 150 gram uyuşturucu buldu.

Çantanın sahibi Afganistan uyruklu S.İ'yi (25) gözaltına alan ekipler, zanlının üzerinde sahte kimlik ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Yine ortalığı karıştıracaklar! Skandal planı devreye soktular
Dünya

Yine ortalığı karıştıracaklar! Skandal planı devreye soktular

Doğu Akdeniz'de Mısır ve Yunanistan'ın provokatif girişimleri sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina ve Kahire yönetimlerinin, Doğu ..
Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı
Ekonomi

Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi bakanlığı yapan iki isim Berat Albayrak ve Ali Babacan arasındaki farkı anlattı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay