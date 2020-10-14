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Aktüel GÜNCELLEME - Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü

SALDIRGANIN HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:40:56 -
GÜNCELLEME - Düzce'de kız arkadaşını öldürdüğü silahla kendini de yaralayan saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü

DÜZCE (AA) – Düzce'de, kız arkadaşını tabancayla öldürerek kendisini de yaralayan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemal Anıl Şenol (41), Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi 7. Sokak'taki bir binadaki kaldığı evde, kız arkadaşı Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurdu. Şenol daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin yardımıyla eve girdi. Ekipler, yerdeki Şenol ve Ünal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ünal'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın ölmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde zorla tutulduğunu belirterek yardım istediği iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Şenol, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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