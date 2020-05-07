  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:28:00 -
GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de özellikle Afganistan uyruklu yabancıları inşaatlarda iş bulma vaadiyle ıssız yerlere götürerek gasbeden kişi tutuklandı.

Afganistan uyruklu H.T. ve N.T, iş bulma vaadiyle buluştukları şüphelinin kendilerini Ağa Mahallesi'nde ıssız bir alana götürüp silahla ateş ederek cep telefonlarını ve 700 liralarını aldığını söyleyip polise şikayette bulundu.

Konuyu araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu İ.T.'nin de merkeze bağlı Sinirci köyünde aynı yöntemle gasbedildiğini belirledi.

Oluşturulan özel ekip, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelenilen birkaç kişiyi uzun süre takibe aldı.

Her iki olayda da koronavirüs salgınını fırsat bilerek yüzünün büyük bölümünü kapatan bir kişiden şüphelenen ekipler, zanlıyı yakın takibe başladı.

F.G. olduğu tespit edilen şüpheli, aynı yöntemle başka bir Afganistan uyrukluyu kandırmak üzereyken ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinden yaralama ve silahlı gasp olaylarında kullandığı tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "kasten adam yaralama, hırsızlık ve gasp" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı