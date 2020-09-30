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Aktüel GÜNCELLEME - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:52:58 -
GÜNCELLEME - Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde savaşçısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i sınır dışı edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A, F.I, A.M, O.K, A.R, R.K. ve A.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 5'i sınır dışı edildi.

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