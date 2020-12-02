GÜNCELLEME - "Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı
Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca, polis kamerasına yansıdı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
BOLU (AA) - Bolu'da, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan atılan poşette uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Anadolu Otoyolu'nda oluşturulan kontrol noktasında polisin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti. Bunun üzerine yaşanan kovalamacada, otomobilden yola poşet atıldı.
Polis ekipleri, otomobili D-100 kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde önüne bariyer çekerek durdurdu. Yola atılan poşette 396 uyuşturucu hap ele geçiren polis ekipleri, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.B. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ü. ile A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca, polis kamerasına yansıdı.