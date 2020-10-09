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Aktüel GÜNCELLEME - Düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:32:02 -
GÜNCELLEME - Düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede serbest bırakıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksügüzel köyündeki bir düğünde, dedesi A.K'nin (48), kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüleri üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.K'yi, Göksügüzel köyündeki ikametinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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