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Aktüel

GÜNCELLEME - Dev petrol platformu "GSP Saturn" İstanbul Boğazı'ndan geçti

PLATFORMUN GEÇİŞİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE TAMAMLADIĞI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:19:08 -
GÜNCELLEME - Dev petrol platformu "GSP Saturn" İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Panama bayraklı, 5 bin 235 groston hacminde, 52,4 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Alınan bilgiye göre, önceki yıllarda da birçok defa Boğaz'dan geçen platformun kuleleri, köprülerden geçişin kolaylaştırılması için alçaltıldı. Saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Karadeniz yönüne doğru geçiş için izin verilen platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik etti.

Platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyişini sürdürdü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 5 bin 235 grostonluk platformun, kuruluşa ait bot ve römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçişini emniyetli bir şekilde tamamladığı bildirildi.

Platformun 27 Aralık 2018'deki geçişinde İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatılmıştı.

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