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Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:11:32 -
GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi, Denizli ve Fethiye'den 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.

Ormanlık alan yakınında bulunan bir ahırın içindeki hayvanlar tahliye edildi. Ahırlarda hasar oluştu.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.



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