  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran iki şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:52:57 -
GÜNCELLEME - Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran iki şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 80 yaşındaki bir kişinin evindeki altınları alıp kaçan şüpheliler tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini komiser olarak tanıtarak A.K'nin (80) evindeki altınları kontrol etme bahanesiyle alıp kaçan iki şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.T. (48) ve Y.T. (50) altınlar ile yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle ilçede başka bir kişiyi de 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Amcaoğlu iki zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cezaevinden denetimli izinle çıktığı belirtilen zanlılardan Ş.T'nin 18, Y.T'nin 19 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Gündem

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtirke..
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında t..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay