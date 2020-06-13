GÜNCELLEME - Çin’de yoldan çıkan yakıt tankerinde patlama: 10 ölü, 117 yaralı

ANKARA (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.



Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda yoldan çıkan bir yakıt tankerinin patlaması sonucu çevredeki bazı ev ve fabrika gibi binaların yıkıldığı bildirildi.

Patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 117 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, bazı kişilerin yıkılan binaların altında mahsur kaldığı kaydedildi.



Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye 400’den fazla itfaiye personeli ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.



Çin basınına kaza ile ilgili düşen görüntülerde göğe yükselen dev dumanlar ve patlamanın etkisiyle bazı kısımları yıkılan binalar görünüyor.

Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.